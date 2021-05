1 mei, Dag van de Arbeid, een dag die we vieren door niet te werken. Waar hebben we die vrije dag aan verdiend?

Een bewust gekozen datum: 1 mei was in de VS "Moving Day", de dag waarop contracten werden opgemaakt, beëindigd of verlengd, en veel arbeiders verhuisden. Twee jaar lang werd er gemobiliseerd, en vanaf 1 mei 1886 werd in verschillende sectoren gestaakt en actiegevoerd.

In Chicago, de snelst groeiende industriestad in de VS waar de sociale spanningen al enige tijd hoog aan het oplopen waren, leidde dat tot geweld waarbij doden en gewonden vielen. In 1888 besloot de AFL om elk jaar op 1 mei te demonstreren ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen in Chicago.