Waar komt Halloween vandaan?

Later, bij de opkomst van het christendom, werd daaraan de christelijke gewoonte toegevoegd om op 2 november, met Allerzielen, de doden te herdenken. In Engeland, Wales, Schotland en Ierland placht men op die dag in lompen rond te lopen en om soulcake ofwel zielenbrood te smeken.

In de loop der eeuwen verwaterde het heidense ritueel tot een traditie, waarbij kinderen en volwassenen vermomd van huis tot huis trekken met een kaars in een uitgeholde pompoen (de Jack-'o’- Lantern) en om snoep of een andere traktatie bedelen (Trick or Treat).