30 jaar val van het communisme: een paleiscoup in Oost-Berlijn nekte Honecker

Als communist van de oude stijl wou Honecker niet weten van de verregaande hervormingen waarmee Gorbatsjov het Sovjetmodel wou moderniseren. In Oost-Berlijn was dan ook niets te merken van glasnost of perestrojka en evenmin van de veranderingen die zich in '89 ook voordeden in Polen en Hongarije.

Toen Hongarije in mei het IJzeren Gordijn opende, konden tienduizenden DDR-toeristen naar het Westen vluchten. Anderen zochten hun toevlucht in West-Duitse ambassades in Warschau en Praag.