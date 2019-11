30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur, een keerpunt in de Europese geschiedenis 

De massale straatprotesten in de DDR namen intussen nog uitbreiding. Op 4 november betoogden meer dan een miljoen mensen op de Alexanderplatz in Oost-Berlijn voor meer vrijheid. Het was de grootste betoging ooit in de DDR en het regime -dat een maand tevoren nog zijn 40e verjaardag had gevierd- wankelde.

De partijtop was van plan om later op de maand de druk te verlichten door de grenzen met West-Berlijn en West-Duitsland te openen, maar door een fout ging dat veel sneller dan verwacht.