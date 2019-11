30 jaar geleden: Ook Bulgarije keert zich af van het communisme

Wat niet veranderd is, is de corruptie en de hoge criminaliteit in Bulgarije, iets wat de EU-Commissie ook zorgen begint te baren, een van de redenen waarom het land nog altijd geen lid is van de eurozone en de Schengenzone. Bulgarije blijft een van de economisch zwakste broertjes in de EU met een economie die vooral agrarisch gericht is. Historisch heeft Bulgarije na een lange sovjetoverheersing een strategische ommekeer gemaakt door zijn intrede in de Europese Unie en in de NAVO die nu beiden tot de Zwarte Zee reiken.

Dat was in de zomer van 1989 nog ondenkbaar, evenals het feit dat de Bulgaarse Kristalina Georgieva sinds 1 oktober directrice is van het Internationaal Muntfonds (IMF). Het is de eerste keer dat Bulgarije een grote topfunctie binnenrijft en toont aan hoe ver het land staat van zijn verleden.