Exact 30 jaar geleden: Fluweel brak prikkeldraad in Tsjechoslovakije

Praag werd zo het begin- en eindpunt van de beruchte Brezjnew-doctrine, die eind '68 geformuleerd werd door toenmalig Sovjetleider Leonid Brezjnew in zijn verantwoording voor het neerslaan van de Praagse Lente.

Dat hield in dat de communistische partijen van de Oostbloklanden hun interne keuken zelf konden beredderen, maar dat de Sovjet-Unie zich het recht voorbehield om in te grijpen als een land uit het pact dreigde te stappen of als het communistische regime er bedreigd werd. Die doctrine werd ook toegepast tijdens de Sovjetinvasie in Afghanistan in 1979 en als drukkingsmiddel op Polen om de vrije vakbond Solidarnosc te onderdrukken in 1981.

Eind '89 had Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov die doctrine evenwel laten varen en net als elders in het Oostblok stonden de machthebbers in Praag en Bratislava er alleen voor.

Kort na de val van de Muur viel dus ook het communistische regime in Tsjechoslovakije en traden Vaclav Havel en Alexander Dubcek op het politieke forum. Zonder communistische deklaag staken nationalistische tendenzen de kop op: in 1993 gingen Tsjechië en Slovakije elk hun eigen weg. Tsjechië integreerde zich het snelst in het nieuwe Europa, in het spoor van autobouwer Skoda die werd overgenomen door Volkswagen en opnieuw succes kende. Slovakije kende enkele moeilijke jaren, maar profileert zich de voorbije jaren ook als een belangrijke autoproducent.