30 jaar geleden: Helmut Kohl zet de twee Duitslanden op weg naar eenheid

Voorwaarde was wel dat het machtsmonopolie van de communistische partij SED afgeschaft werd en dat er vrije en democratische verkiezingen in de DDR gehouden werden.

Eens dat geregeld, stelde Kohl in een eerste fase een confederatie van de twee Duitse staten voor, maar dan stevig ingebed in de Europese eenmaking, die overigens kon worden uitgebreid tot alle andere Oostbloklanden die hervormingen wilden doorvoeren.

Het einddoel was hoe dan ook de hereniging van Duitsland in een staat in een Europees kader. Over de grenzen daarvan liet Kohl zich niet uit en dat leidde in Polen tot enige ongerustheid. (Lees verder onder de foto).