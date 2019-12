30 jaar geleden eindigde de Koude Oorlog in Malta

Officieel waren er geen verliezers in de Koude Oorlog, maar in werkelijkheid was dat wel zo. De invloedssfeer die de Sovjet-Unie op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Oost- en Centraal-Europa had verkregen, smolt als sneeuw voor de zon, net als elders in de wereld overigens.

De frustratie daarover zou in de Sovjet-Unie zelf tot spanningen leiden en het beleid van president Gorbatsjov in vraag stellen. De machtsstrijd tussen conservatieven en hervormers in Moskou werd scherper en zou nadien leiden tot een mislukte staatsgreep en het einde van de Sovjet-Unie.