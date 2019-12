De bloedige Roemeense "revolutie" schokte Europa in december 1989

Roemenië had nog een ander probleem. Sinds de annexatie van een groot deel van Hongarije in 1918 leefde er een grote Hongaarse minderheid in Transsylvanië en die werd door alle regimes gewantrouwd. Nu Hongarije in de zomer van 89 het IJzeren Gordijn had doorgeknipt en intern het communisme had afgezworen, nam het wantrouwen van het Roemeense regime tegen die minderheid flink toe.

Het doelwit was de Roemeens-Hongaarse dominee en dissident László Tőkés, een belangrijk geestelijk leider in de stad Timișoara. Op 15 december wou het regime hem verbannen naar een afgelegen dorp, maar de aanhangers van Tőkés beletten dat. (Lees verder onder de foto).