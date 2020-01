30 jaar geleden: hét revolutiejaar 1989 eindigt met verkiezing van Havel als (laatste) president van Tsjecho-Slovakije

Het revolutiejaar 1989 ging dan de geschiedenis in als een van de kantelmomenten in de Europese geschiedenis, net als 1815, 1918 en 1945. Het ging niet enkel om het failliet van een ideologie, maar ook om een strategische ineenstorting van de Russische invloed over Oost- en Centraal-Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Onder hun nieuwe democratische regimes zouden de voormalige Oostbloklanden zich van Moskou afwenden en aansluiting zoeken bij de Europese Unie en de NAVO. De verdeeldheid van Europa die in '45 in Jalta ontstaan was, kwam tot een einde. Het IJzeren Gordijn was doorbroken en Europa had voortaan opnieuw zijn eigen lot in handen.

Eens de euforie voorbij, bleek de overgang naar de democratie en de markteconomie niet zo eenvoudig en dat verliep dan ook met wisselend succes. Vandaag zijn Polen en Tsjechië succesvol, maar Roemenië en Bulgarije veel minder. Het "vredesdividend" is dan weer opgegaan in de strijd tegen het moslimterrorisme en intussen lijkt de Koude Oorlog terug met het conflict met Rusland over Oekraïne. Toch vormden de ontwikkelingen in de herfst van 1989 wellicht het belangrijkste feit van onze recente geschiedenis.