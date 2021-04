De Armeense genocide: een van de eerste grote volkenmoorden van de 20e eeuw

De Armeniërs zijn een volk dat een Indo-Europese taal spreekt. Het bewoonde duizenden jaren de bergen van de Kaukasus en Anatolië tot aan de Middellandse Zee. Mogelijk zijn ze verwant aan oude volkeren zoals de Hittieten. Het Armeense rijk omarmde in het jaar 301 het christendom, nog voor de Romeinen of gelijk welke andere staat dat deed. De Armeense kerk behoort tot de oosterse monofysietische strekking die ook de Koptische en de Syrische kerk omvat.

In totaal zouden er tussen 1915 en 1918 en nog eens tussen 1920 en 1923 meer dan anderhalf miljoen Armeniërs zijn omgebracht. Dat was drie vierde van de Armeense bevolking in het Ottomaanse rijk. Nu wonen de Armeniërs vooral in hun eigen republiek in de Kaukasus en zijn er verspreide gemeenschappen over geheel de wereld.

Tegelijk met de Armeense volkerenmoord vond er in het Turkse rijk nog een genocide plaats op een andere christelijke volksgroep, nu bekend als de Assyriërs. Ze wonen in het zuidoosten van Anatolië en in het noorden van Syrië, spreken een vorm van Aramees en behoren tot de Syrische kerk.

In dezelfde periode zouden er tot 300.000 Assyriërs in gelijkaardige omstandigheden zijn vermoord. Dat doet akelig denken aan de huidige etnische en religieuze "zuiveringen" die de terreurgroep IS enkele jaren geleden in Syrië en Irak uitvoerde tegen Assyriërs, jezidi's en andere groepen zoals de sabeïsche mandeeërs.