Waarom de jarige Will Tura (80) "de keizer van het Vlaamse lied" is: een leven in hits

2 augustus 1940, Hobélaan, Veurne. "De eerste schreeuw, er is een baby geboren"... Arthur Achiel Albert Blanckaert, het vierde in een gezin van vijf kinderen. Vader droomt van een filmcarrière voor zijn zoon, maar zoonlief droomt van muziek. Mondharmonica, accordeon, drums, piano... Hij raakt erdoor bezeten, hij wil niks anders. Zijn ouders sparen zich het brood uit hun mond om Arthur muzieklessen te laten nemen. Hij is amper 9 als hij voor het eerst op een podium staat. Als Tuurke de cowboy, in een revue van Walter Richard in "Cinema Eldorado" in Veurne.

Hij leert jodelen, hij leert mensen kennen, en mag meespelen in het orkest De Nachtvlinders van Harry Cogghe. Hij scherpt hier zijn muzikale talenten aan en ontpopt zich als imitator van idolen Gilbert Bécaud en Nat King Cole. Zijn talenten blijven niet onopgemerkt: op zijn 15e kaapt hij hier en daar al prijzen weg en mag hij beginnen als gitarist in Freddy’s Dansorkest van de bekende Oostendse muziekleider Freddy Feys. Vier jaar lang treedt hij op in Het Witte Paard in Oostende.

Zijn naam weerklinkt in muziekmiddens, onder andere Bobbejaan Schoepen merkt hem op, en kenners weten: die jongen staat een grote carrière te wachten.