VRT NWS sprak in 2015 met Bea Van der Maat over haar leven en werk: "Ik heb een streep getrokken onder muziek en dat geeft me rust"

In de zomer van 1987 mochten we optreden in “Mike”, het programma van Mike Verdrengh. Plots waren verschillende platenfirma’s geïnteresseerd. De trein was vertrokken. Het nummer scoorde enorm goed en we kregen veel optredens te pakken. Het overkwam ons echt.

Het succes van “I lie and I cheat” bracht ons uiteindelijk in New York waar we een showcase mochten spelen in aanwezigheid van tal van Amerikaanse platenfirma’s. Eén firma toonde zich geïnteresseerd. Net toen het avontuur in de VS van start zou gaan, bleek ik zwanger van mijn eerste kind. Van een geplande tournee kwam niks in huis. Het contact is uiteindelijk verwaterd. Onze plaat is wel nog uitgekomen in de VS en kreeg al bij al goeie recensies.

Ik ben het nummer erg dankbaar. Het heeft voor ons deuren geopend. Voor de buitenwereld is dit het hoogtepunt van onze muzikale carrière. Voor mezelf ligt dat veeleer bij het solo-album dat ik in 1996 heb uitgebracht. Die nummers zijn echt van mij.