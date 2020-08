Niet enkel atoombommen dwongen Japan tot overgave

Keizer Hirohito en veel toppolitici in Japan waren toen al tot het besef gekomen dat de nederlaag nakende was en dat het er nu vooral op aankwam om gunstige voorwaarden af te troggelen van de geallieerden.

De nieuwe premier Kantaro Suzuki kreeg de opdracht contact op te nemen met de geallieerden via Zwitserland, Zweden en de Sovjet-Unie die nog altijd niet in oorlog met Japan was. Hij herinnerde er Stalin aan dat Tokio hem gerust gelaten had toen hij in oorlog met Nazi-Duitsland was, maar de Sovjets hadden andere plannen.

Een eerste Japans vredesvoorstel werd overigens door de VS van tafel geveegd. Daarin beloofde Japan om zich terug te trekken uit Zuidoost-Azië als de Europese kolonies onafhankelijk zouden worden en om te ontwapenen. Tokio aanvaardde echter geen controle op die ontwapening en zeker geen buitenlandse bezetting. Japan was nog nooit bezet door een buitenlandse mogendheid en zelfs twee grote Mongools-Chinese invasies van Kublai Khan in de 13e eeuw werden telkens afgeslagen. (Lees verder onder de foto).