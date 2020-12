40 jaar geleden verongelukten Louis Neefs en zijn echtgenote Liliane: "Dacht dat ik zoveel verdriet nooit zou overleven"

"Ik stond aan de grond genageld en dacht dat ik zoveel verdriet nooit zou overleven. Hoewel ze weg waren, voelde ik de aanwezigheid van Louis en Liliane nog lang na het ongeval."

Günther is een tijd in levensgevaar geweest. Hij had een dubbele schedelbreuk en zijn milt werd verwijderd. Een verpleger vertelde hem daarna wat er gebeurd was. Ludwig en Günther bleven na de dood van hun ouders in hun eigen huis wonen. Hun grootvader werd hun voogd, ook tante Connie speelde een belangrijke rol in hun opvoeding.

"Ze hield af en toe een oogje in het zeil", zei Günther daarover in Humo in 1997. "Dat was niet gemakkelijk: twee wilde pubers moeten opvoeden die alleen woonden. Maar ze heeft dat uitstekend gedaan. Ze was toen zelf nog maar 28 jaar."