Hetzelfde liedje sinds 1916: hoe de “Easter Rising” de kiem voor de splitsing van Ierland en Noord-Ierland zaaide

“It’s the same old theme since nineteen-sixteen.” Zo zingen The Cranberries in hun wereldhit “Zombie” uit 1994, een protestlied tegen het geweld dat Noord-Ierland op dat moment al decennia teistert (zie video onder). Met de zin verwijst de Ierse groep naar een reeks gebeurtenissen in april 1916 die de geschiedenis in zijn gegaan als de “Easter Rising”. Voor velen vormen ze het startschot van bijna een eeuw bloedvergieten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.