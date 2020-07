De grootste klassiekers van Ennio Morricone: ontdek hun verhaal en beluister ze hier

Morricone is nog niet zo lang bezig als filmcomponist als zijn jeugdvriend en regisseur Sergio Leone hem aanspreekt. Of hij zin heeft om muziek te schrijven voor een nieuw project? Een western over een naamloze scherpschutter die in een desolaat Mexicaans stadje belandt waar twee rivaliserende gangsterbendes elkaar naar het leven staan en besluit om daar zelf munt uit te slaan. Titel: "Per un pugno di dollari". Italiaans voor "A fistful of dollars".

De film -gedraaid in de beroemde Cinecittà-studio's in Rome (Italië) en op locaties in Spanje met voornamelijk Spaanse, Italiaanse, Chileense en Mexicaanse acteurs- slaat wereldwijd in als een bom. "A fistful of dollars" verschilt in alles van de tot dan toe klassieke Amerikaanse western. En de muziek die erbij hoort, blijft kleven in je oor. Het zal het visitekaartje van Sergio Leone en Ennio Morricone worden.