7 tot 13 december 1916: Lloyd George vormt nieuwe Britse regering

In de nacht van 11 op 12 november is het Italiaanse slagschip ‘Regina Margherita’ vergaan, nadat het op twee mijnen was gestoten. Die mijnen waren daar door een Duitse onderzeeër geplaatst.

Het schip had net de haven van Valona (Vlorë) in Albanië verlaten. Het weer was slecht en de ‘Regina Margherita’ zonk meteen. 675 opvarenden kwamen om, 270 konden worden gered.

Het ging om een relatief oud slagschip dat niet meer voor zeegevechten werd ingezet.