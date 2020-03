Hoe het oneindige getal pi leren tot 100 cijfers achter de komma?

Ook Laura Moeneclaey gebruikt deels haar verbeelding. Het toen 15-jarige meisje uit Poperinge werd enkele jaren geleden een internethit door haar passage in het VTM-programma “Zijn er nog kroketten?”. Ze mocht er de eerste zestig cijfers van het getal uit haar hoofd opzeggen, maar kon eigenlijk doorgaan tot 4.000. "Alles is begonnen met een uitdaging van mijn wiskundeleraar", zegt ze. "Ik leer de cijfers in groepen van vijf en doe er in totaal elke dag honderd. Alle 4.000 cijfers opzeggen, duurt een halfuurtje."

Enkele maanden eerder was Moeneclaey ook al te zien in "Iedereen beroemd". Toen kende ze al 2.000 cijfers. "Ik zie de cijfers als een hoop lades die in mijn hoofd zitten", zei ze daar. "Ik zie die rijen voor mij staan. Dan is het niet zo moeilijk."