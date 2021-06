Uv-index gaat richting 7, maar onze huid is nog week: smeren geblazen en wat met die tube zonnecrème van vorige zomer?

Zon! Eindelijk. Maar dermatologen waarschuwen om je in te smeren en zeker kinderen. "De huid is heel week, vooral in de beginperiode, en hoeft niet veel te hebben om schade op te lopen. Al lijkt het maar een korte periode, het is belangrijk ons te beschermen. Niet enkel in de hoogzomer is de zon schadelijk, zelfs in de lente- en winterperiode kan de zon sterk uit de hoek komen", legt dermatologe Ine Eerdekens uit Lommel uit.