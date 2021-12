Brigitte Macron: de lerares die haar leerling trouwde en het tot "première dame" van Frankrijk schopte

Brigitte is de jongste van zes kinderen en werd in 1953 geboren. Ze stapte niet in het chocoladebedrijf, maar ging studeren in Rijsel en Straatsburg en realiseerde haar passie: lerares Frans en literatuur worden.

Collega's herinneren zich Trogneux als een erg gedreven en enthousiaste lerares die haar passie kon overbrengen op haar leerlingen. Eén van hen was de 15-jarige Emmanuel Macron met wie ze in 1993 een theatervoorstelling ging organiseren. Toen al vlogen de vonken over en weer. De ouders van Macron stuurden hem toen naar Parijs, maar hij verbrak het contact met zijn grote liefde niet.