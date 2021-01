Tips & tricks: Hoe worstel ik mijzelf door examens? "Denken én herhalen, fluostiften enkel om te structureren"

Let wel op met markeerstiften of de zogenoemde fluostiften. "Als we kijken naar allerlei onderzoeken om te studeren is er één methode met een negatief effect. Dat blijkt markeren met fluostiften te zijn", legt pedagoog Pedro De Bruyckere uit.



"Je weet op het examen exact waar het antwoord in je boeken staat, maar wat was het antwoord ook alweer?! Wie aanduidt met fluo zegt tegen zijn geheugen "dáár staat het, dáár kan ik het terugvinden". Je zegt tegen je brein in feite "je moet het niet onthouden, want je kan het terugvinden". Enkel bij een openboekexamen (waarbij je je cursus of ander materiaal mag raadplegen, red.) kan dat bijvoorbeeld werken. Ook kan je markeren om structuur aan te brengen en dat vóór je aan het leren slaat."