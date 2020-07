Hoe hou je het hoofd koel tijdens (te) warme nachten? Slaap beter met deze tips

Vandaag was het al warm, en morgen belooft het kwik op te klimmen tot 36 graden. En, bij warme dagen horen ook warme nachten. Doordat de warmte nog in huis hangt, wordt het niet voor iedereen evident om de slaap te vatten in een eerder warme slaapkamer. Maar met deze tips raak je tijdens deze zwoele nacht misschien toch wat sneller in dromenland.