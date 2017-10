Raqqa, IS-stad van "1.001 nachtmerries", is gevallen

Het is een opmerkelijke militaire prestatie. Anderhalf jaar geleden drong de terreurgroep IS de Syrische Koerden in de grensstad Kobanê met de rug tegen de muur, in casu het grenshek met Turkije, een land dat hen ook al niet gunstig gezind was.

Toen kwam de ommekeer, dankzij de steun van Iraaks-Koerdische peshmerga en Amerikaanse luchtbombardementen. Kobanê viel niet en sommigen zagen een parallel met de wanhopige strijd rond Stalingrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer nog: de Koerdische milities verjoegen IS uit een groot deel van het grensgebied met Turkije en rukten daarna op naar Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat.

Na weken van bloedige huis-aan-huisgevechten hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dan toch Raqqa omsingeld en daarna ingenomen. De kern van die SDF bestaat uit de Syrisch-Koerdische militie YPG, maar die is aangevuld met Arabische, Assyrische en jezidische milities. Iedereen die een rekening te vereffenen heeft met IS dus.

Raqqa, de stad van de angst

Vier jaar geleden viel Raqqa in handen van een groep Syrische rebellen. In 2014 werd die stad dan ingenomen door de terreurgroep IS, die er zijn "hoofdstad" vestigde. (lees verder onder de foto)

Dat is logisch, want Raqqa is een knooppunt van wegen die het noorden en het oosten van Syrië verbinden met het centrum. Wie ooit uit de Syrische woestijn gekomen is, ziet de groene vallei van de Eufraat opdoemen als een belangrijke levensader van het oosten van Syrië. Die Eufraat loopt diagonaal van het noorden naar het zuidoosten en is een vruchtbare strook met voedsel en water.

Het verlies van Raqqa is dan ook niet enkel een symbolische klap voor IS, maar ook een strategisch belangrijke nederlaag, die de groep afsnijdt van grote delen van het noorden en westen van Syrië. Toch is IS nog niet uitgeschakeld, want veel leiders en strijders hebben zich teruggetrokken in de oostelijke provincie Deir az-Zor, waar ze mogelijk een "last stand" in gedachten hebben.

Onder hun terreurregime is Raqqa berucht geworden dankzij jongeren die in het geheim videobeelden maakten over wat IS de bevolking van de stad aandeed en die op het internet verspreidden. Veel van die jongeren zijn vermoord of gevlucht.