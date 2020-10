Vlaanderen houdt privilege uit 1666 achter de hand indien brexitakkoord over visserij mislukt

"Onder het Europese recht mogen vissers in de wateren van andere landen varen en vissen", legde woordvoerder Lisa Lust van minister Bourgeois toen aan VRT NWS uit. "Dat recht is geregeld door het visserijakkoord van 1983. Na de brexit geldt dit akkoord niet meer voor het Verenigd Koninkrijk en grijpt het land terug naar de conventie van Londen."

"Die conventie is in 1964 afgesloten nog voor van een Europees akkoord sprake was. Ze laat eveneens buitenlandse vissers in Britse wateren toe, maar ook deze overeenkomst willen de Britten opzeggen. Hierdoor kunnen ze buitenlandse vissers effectief uit hun wateren bannen."

"In 1963 is het privilege in de archieven van Brugge ontdekt", ging Lust voort. "Van de conventie van Londen was toen nog geen sprake. Een Brugse schepen is hierop met een boot tot in Britse wateren gevaren waar hij zich doelbewust liet arresteren in de hoop dat de Britten een proces tegen hem zouden aanspannen. Dat deden ze uiteindelijk niet. Uit documenten die het Britse rijksarchief jaren later heeft vrijgegeven, blijkt dat medewerkers van de toenmalige Britse minister van Visserij hem adviseerden geen proces te starten precies omdat ze vreesden dat het privilege uit 1666 nog steeds kracht van wet had."