Elio Di Rupo blijft PS-voorzitter tot 2019

De ex-premier neemt nu alle twijfel weg en blijft dus voorlopig op post. Di Rupo zegt dat hij de volgende jaren wel nauw zal samenwerken met Paul Magnette. Er was even twijfel omdat de PS in een diepe crisis zit na een sliert van schandalen, waarbij onder meer de gewezen burgemeester van Brussel Yvan Mayeur niet enkel ontslag moest nemen, maar ook nog uit de partij werd gezet.

In de peilingen scoort de PS historisch laag en ze is vooral bang voor de opkomst van de extreemlinkse PTB, de Franstalige tegenhanger van de Partij van de Arbeid. Bovendien is de PS uit alle Franstalige regeringen gegooid, omdat coalitiepartner CDH niet meer met de Franstalige socialisten wil regeren.