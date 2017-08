Sminate roept commissie bestrijding radicalisering bijeen

Leerkrachten van een kleuterschool in Ronse zijn ongerust over het gedrag van enkele kleuters. Ze citeren verzen uit de Koran en willen niet meer met meisjes omgaan. Professor Bart Soenens zegt dat de term 'radicalisering' pas vanaf adolescentie gebruikt kan worden: "Ze gaan veel sneller imiteren. Bij kleuters blijft het mogelijks iets oppervlakkigs." De voorzitter van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, Nadia Sminate, wil de commissie deze kwestie laten bespreken. De commissie werd opgericht na de aanslagen in november 2015 in Parijs.

"Het is heel belangrijk dat we een signaal geven naar de ouders toe: jullie zijn verantwoordelijk voor dit gedrag", zegt Sminate. Als commissievoorzitter zal ze contact opnemen met haar collega's van andere partijen om te zien hoe snel een vergadering georganiseerd kan worden. Ze wil ook leerkrachten en directie van de school in Ronse uitnodigen om te getuigen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de voorzitter ook betrekken. "Het is onbegrijpelijk dat zoiets mogelijk is in onze samenleving", reageert Sminate.

De coördinator van het gemeenschapsonderwijs voor preventie van radicalisering en polarisering Karin Heremans heeft de intentie om een plan op lange termijn uit te werken dat verschillende actoren, onder andere islamexperten, bij de kwestie betrekt: "Je moet een stuk verbinden en een stuk counteren via een correcte lezing van die Koranverzen." Het plan moet niet alleen verbinden en counteren, maar ook grenzen stellen en zeggen wat de waarden van onze samenleving zijn, zegt Heremans.