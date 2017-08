Elio Di Rupo lanceert (ultra)-linkse voorstellen in nieuwe boek

Enkele voorstellen van Elio Di Rupo

Zijn het ultra-linkse voorstellen?

Je kunt spreken van een ruk naar links van de PS. De partij gaat fors achteruit in de peilingen en wordt opgejaagd in Franstalige België door een partij die zich op veel punten nog linkser opstelt, PTB/PVDA. Het is onder druk van die partij dat de PS op zoek is naar een nieuwe adem en voorstellen formuleert die je eigenlijk links of bijna ultra-links zou kunnen noemen.