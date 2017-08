Europa bezorgd over overname Monsanto

In september vorig jaar bereikten Monsanto en Bayer een overeenkomst. Door de overname – goed voor zo’n 60 miljard euro – wordt het nieuwe bedrijf de grootste speler op de markt. De Europese Commissie deed al een vooronderzoek, waaruit blijkt dat er problemen zouden kunnen ontstaan op de markt van pesticiden. Monsanto produceert bijvoorbeeld de onkruidverdelger glyfosaat, terwijl Bayer over een van de weinige alternatieven voor dat populaire product beschikt.

Tegen 8 januari moet de Commissie het ‘diepgaand onderzoek’ naar de overname afronden. Eind vorige maand deden Bayer en Monsanto al enkele toegevingen, maar die zijn onvoldoende, zegt de Commissie. Die gaat tijdens het onderzoek nauw samenwerken met concurrentiewaakhonden in andere landen die de overname onderzoeken. Dat is onder meer het geval in de Verenigde Staten en Brazilië.