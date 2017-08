Lachaert: "Bestraf verzekeraars die geen redelijke voorschotten uitkeren"

Wie nu slachtoffer is van een verkeersongeval moet soms lang wachten op een vergoeding. "Sowieso duurt het even voor de rechter er een oordeel over kan vellen en moeten er allebei experts bij worden betrokken", zegt Lachaert aan VRT NWS. "Als mensen in tussentijd geen redelijk voorschot krijgen op hun schadevergoeding, dreigen ze in de armoede terecht te komen." Concreet stelt het Open VLD-Kamerlid voor om met een tabel te werken met wat de voorschotten zouden zijn in bepaalde schadesituaties om zo discussies te vermijden.

Hardleerse verzekeraars die dan nog wachten om een voorschot uit te keren, zouden volgens het voorstel kunnen worden bestraft. "Als de rechter die het finale oordeel over het schadegeval moet vellen vaststelt dat de verzekeringsmaatschappij onredelijk is geweest door geen voorschot uit te keren, kan die de verzekeraar bestraffen", legt Lachaert uit die denkt aan een "boete" van 15 procent van het schadebedrag. "Ik denk dat dit een stevige stimulans is voor verzekeringsmaatschappijen om redelijk met voorschotten om te gaan, want 15 procent van het schadebedrag is toch wel stevig."