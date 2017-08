Laat Wallonië de Franstalige Brusselaars vallen?

Het politieke spel in Franstalig België wordt stilaan onbegrijpelijk. 2017 is dan wel het jaar van Magritte, maar voor de Franstaligen zou de schilder mogen schrijven:

Wallonië heeft Borsus le premier

De Walen hebben een kersverse CDH-MR-regering. In een vorige opinietekst stelde ik de vraag of Benoît Lutgen, de CDH-voorzitter, een strateeg is of een kamikazepiloot. Het resultaat is in Namen, de stad van de Waalse regering, sinds 25 juli bekend. Operatie “weg met de PS” is gelukt.

Wie een maand op vakantie was, zal met verbazing ontdekken dat de Waalse eerste minister Paul Magnette niet langer eerste minister is. Meer nog, hij kiest resoluut voor zijn burgemeesterssjerp in Charleroi. De nieuwe Waalse premier is niet langer de socialist Magnette, maar een liberaal die Willy Borsus heet. Néé, niet Deborsu, maar Borsus!