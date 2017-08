Aantal spijbelende jonge kinderen verdubbeld in 5 jaar tijd

Wie 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is, spijbelt problematisch. Tijdens het schooljaar 2015-2016 waren er 2.957 leerlingen van de lagere school in dat geval. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 5 jaar geleden, toen spijbelden 1.432 leerlingen problematisch. "Het is een erg kleine groep", benadrukt socioloog Bram Spruyt aan VRT NWS. "Het gaat om ongeveer een half procent van alle kinderen in het basisonderwijs."

Doordat het om zo'n kleine groep gaat, is het niet evident om oorzaken te vinden voor de stijging. "Het is een groep die moeilijk vast te pakken is", zegt Spruyt daarover, al is het volgens de socioloog een sociaal-economische problematiek. "Kinderen met een laagopgeleide moeder, bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken of die lid zijn van een trekkende bevolking spijbelen systematisch vaker."