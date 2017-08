Bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen voor de klas

Concreet stonden in januari 2016 "slechts" 42.798 mannen voor de klas in het basis- en secundair onderwijs. Ter vergelijking: op hetzelfde moment waren er 112.939 vrouwen actief in het onderwijs. Een stuk meer, dus.

Al tijdje aan de gang

De "vervrouwelijking" van het lerarenberoep is al een tijdje aan de gang. "Een veelgehoorde reden is dat het onderwijs minder aantrekkelijk zou zijn en dat de status van de leerkracht wat aan presige heeft ingeboet in onze samenleving", zegt De Bruyckere. "Al vind ik dat een gevaarlijke redenering, want ook het artsenberoep is vervrouwelijkt en toch kun je moeilijk zeggen dat de status van de arts fel is gedaald. Ik denk dus dat je die theorie van dalende status voorzichtig moet benaderen en moet nuanceren."

"Een andere verklaring die je vaak hoort, is dat een baan in het onderwijs makkelijk(er) te combineren zou zijn met het runnen van een gezin", aldus De Bruyckere. "Maar ook dat is een redenering die in de praktijk wel eens zou kunnen tegenvallen, omdat leerkrachten ook vaak naschoolse taken hebben, zoals ouderavonden en klassenraden."