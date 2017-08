Bobbejaanland sluit Typhoon na ongeval met vijf lichtgewonden

Vorige week botsten twee karretjes van de achtbaan tegen elkaar. "Als een karretje na een rit het station weer binnenkomt, moet het volledig afremmen", zegt Peggy Verelst van het pretpark aan Radio 2 Antwerpen. "Dat gebeurde toen niet, waardoor het karretje het station doorreed. Maar net achter het station stond al een nieuw karretje klaar om getakeld te worden. Tegen een lage snelheid botsten de twee daar tegen elkaar."

Bij de botsing raakten vijf mensen lichtgewond. Twee van hen moesten met nekklachten naar het ziekenhuis worden gebracht.



De attractie werd na het ongeval meteen stilgelegd. Er wordt nu onderzocht hoe het komt dat het karretje niet remde.

De Typhoon opende in 2004. De achtbaan bereikt een maximale hoogte van 25 meter. De bezoekers gaan er vier keer over de kop in karretjes die tot 80 kilometer per uur halen.