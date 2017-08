Brussels Airport kent veel stakingen en chaos na aanslagen 22/03, een overzicht.

31 maart 2016: Vakbonden van de luchthavenpolitie leggen het werk neer

Alles begint op 31 maart 2016, amper enkele dagen na de aanslagen. De luchthaven is nog niet open, maar het personeel van de luchthavenpolitie heeft een stakingsaanzeg ingediend omdat ze de veiligheid op de luchthaven niet kunnen garanderen. De grootste eis van de bonden was een volledige screening vooraleer passagiers het luchthavengebouw binnengingen. Er werd een akkoord gevonden tussen de vakbonden en de regering. Op 3 april 2016 kon de luchthaven opnieuw haar deuren openen.

12 april 2016: Luchtverkeersleiders voeren actie

11 mei 2016: Spontane staking van bagage-afhandelaars van Aviapartner

Een spontane staking bij de bagagebehandelaars van Aviapartner zorgde voor chaos op Brussels Airport. Aviapartner is één van de twee bagage-afhandelaars in Zaventem, naast Swissport. De bagagehandelaars weigerden nog bagage in of uit de vliegtuigen te laden, waardoor die niet konden vertrekken, en aankomende passagiers het zonder bagage moesten stellen. De bagage-afhandelaars staakten voornamelijk uit ontevredenheid over hun werkomstandigheden na de aanslag op de luchthaven van 22 maart.