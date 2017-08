Doodgefolterde Italiaanse student slachtoffer van Egyptisch bewind?

We verliezen het soms uit het oog, maar in Egypte schiet er nog weinig over van het democratische reveil van begin 2011. Op 14 augustus 2013 doodden veiligheidsdiensten maar liefst 800 tot (volgens sommige tellingen) 1000 Moslimbroeders toen die op straat kwamen om te protesteren tegen de coup van Abdel Fattah Al-Sisi. De toenmalige legercommandant had de verkozen president Mursi, een Moslimbroeder, afgezet. Toegegeven: veel Egyptenaren verwelkomden de coup toen. Mursi was zelf immers ook steeds meer autoritaire trekjes gaan vertonen.

Sisi bracht echter weinig beterschap. Integendeel: vandaag zitten 40.000 politieke dissidenten in de gevangenis, waaronder veel Moslimbroeders. De NGO Freedom House becijferde dat er in 2016 slechts twee landen nog meer journalisten opgesloten hebben dan Egypte.

Terwijl de Egyptische regering eerst beweerde van niets te weten en daarna mensensmokkelaars beschuldigde, werkte ze zichzelf steeds verder in nesten



Nog tekenender dan die cijfers, is het tragische lot van Giulio Regeni. Wat is er precies gebeurd met de Italiaanse student die zich onderdompelde in het vakbondsmilieu van Caïro, maar in februari 2016 doodgemarteld teruggevonden werd?