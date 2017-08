Ecolo stapt in geen enkele meerderheid voor volgende verkiezingen

"Wij willen aan de verkiezingen deelnemen om het vertrouwen van de kiezers te winnen", zei Dupriez, die eraan herinnerde dat de Franstalige groenen in 2014 een smadelijke nederlaag leden.

Ecolo is bijzonder kritisch voor de crisis waarin het CDH de Franstalige politiek gestort heeft. Het Waals Gewest heeft een nieuwe regering, maar in Brussel en de Franse Gemeenschap zit er weinig schot in de zaak. "Het is een ramp, het is chaos", vindt Dupriez. Hij wil met Ecolo niet deelnemen aan wat hij een toneelstuk noemt waarbij de partijen de ene na de andere banvloek over elkaar uitspreken. "Wat vandaag gaande is, met die discussie over de casting, is een echt zootje."

Ondanks de zoektocht naar alternatieve meerderheden, hebben het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap nog steeds regeringen met volheid van bevoegdheden. "Ze zijn er nog, dat ze dan ook hun werk doen", vindt Dupriez.

Ecolo is wel bereid om vanuit de oppositie constructief mee te werken aan het onderwijsbeleid, zoals de partij volgens Dupriez al drie jaar doet. De lerarenopleiding en het 'pacte d'excellence' moeten volgens de groenen prioriteit krijgen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo roept het CDH intussen op tot verantwoordelijkheids­zin en wil dat de instellingen - in het bijzonder de Franse Gemeenschap - goed blijven functioneren. "We hebben nood aan een instelling die goed werkt", zei hij op Bel-RTL. "Mijnheer Maingain (de voorzitter van DéFI, red.) heeft de sleutel in handen. Als hij niet akkoord kan gaan, hoop ik dat, ondanks de onbeschrijflijke houding van mijnheer Lutgen (de voorzitter van CDH, red.), het CDH correct zal zijn, de instellingen zal respecteren en de Franse Gemeenschap niet zal vernietigen of beschadigen."

Di Rupo verwijst daarmee naar de moeilijke verhoudingen tussen de Franstalige partijen. CDH en MR willen samen een nieuwe gemeenschapsregering vormen, maar halen samen geen meerderheid in het parlement. Ze zoeken steun van Ecolo en DéFI, maar nu Ecolo de deur definitief dichtslaat, zijn alle ogen op DéFI en zijn voorzitter Olivier Maingain gericht.