François Fillon werpt zich in de zakenwereld

"Met internationale expansie als een van de strategische prioriteiten van het bedrijf, zullen zijn internationale ervaring, in combinatie met zijn diepgaande kennis van Franse en Europese economische vraagstukken, een echte meerwaarde betekenen voor Tikehau Capital", meldde investeringsgroep.

"Hij denkt er niet aan om terug te keren. De bladzijde is omgeslagen, hij is nu gericht op zijn nieuwe leven", verzekerde Fillons vriend en partijgenoot Bruno Retailleau vandaag. Op 1 september zal Fillon als partner toetreden tot de vermogensbeheer- en beleggingsmaatschappij Tikehau Capital. Dat heeft de groep gisteren zelf bekendgemaakt.

Niet de eerste

De jongste jaren maken wel meer Franse politici gebruik van de draaideur tussen politiek en de private sector. Zo is de rechtse oud-president Nicolas Sarkozy enkele maanden geleden lid geworden van de bestuursraad van hotelketen Accor. Sarkozy, onder wie Fillon vijf jaar premier was, heeft evenwel nog geen officieel afscheid genomen van de politiek. Oud-president Francois Hollande, een socialist, blijft eveneens politiek actief, ook al eindigde zijn verblijf in het Elysée op ontstellend zwakke populariteitscijfers.

Fillon zal intussen nog steeds aan de rechter moeten uitleggen dat hij zijn vrouw en kinderen geen fictief werk heeft bezorgd. Die beschuldiging zorgde er mede voor dat Fillon in mei in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen roemloos ten onder ging.