Franstalige spoorbonden: geen beperkt aantal treinen tijdens een staking

Minimale dienstverlening bij het spoor betekent dat er toch nog een beperkt aantal treinen zou rijden als er gestaakt wordt. Dat ligt zeer gevoelig bij de Franstalige socialistische spoorbonden. Volgens hen zal het systeem de veiligheid in het gedrang brengen.

Het zal ervoor zorgen dat een minimumaantal reizigers vervoerd zal worden met een minimum aan comfort en in minimale veiligheidsomstandigheden, is hun boodschap. In verschillende Brusselse stations speelden ze enkele taferelen na aan het perron met overvolle treinen en veel gedrum, geduw en getrek tussen reizigers.