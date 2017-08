Honderden meldingen van storingen bij Facebook

Afgaande op meldingen via de gespecialiseerde website downdetector.com, begonnen de problemen rond 11.00 uur. De problemen hebben zich vooral voorgedaan in Europa, de VS en Australië.

De netwerksite heeft zelden last van technische storingen, maar op Twitter regende het reacties over verbindingsproblemen. Die reacties waren vooral terug te vinden onder de hashtag #facebookdown. Sommige gebruikers zeiden dat het probleem te verhelpen was door de cookies van de browser te wissen of de toetsen Control en F5 samen in te drukken. Tegen 15.00 uur waren de problemen alweer van de baan.

Facebook heeft zelf gereageerd op de problemen via een officieel statement. Een woordvoerder van het bedrijf schreef dat mensen die de desktop-versie van Chrome gebruikten, hinder hebben ondervonden. Het zou slechts om een erg klein deel van alle gebruikers gegaan zijn. "We zijn nu 100% terug voor iedereen. Het spijt ons voor het ongemak," klinkt het bij het bedrijf.