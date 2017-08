Huizen in Riemst krijgen reflecterend huisnummer

Elke bewoner krijgt het nieuwe reflecterende huisnummer in september gratis in zijn brievenbus. Het enige wat de bewoners moeten doen, is het nummer ook echt ophangen aan de gevel of op de brievenbus.

Want in nood telt elke seconde, zegt Jos Peter van de brandweer. "Voor alle hulpdiensten is zo'n reflecterend nummer handig. Zo weten ze meteen waar ze moeten zijn, ook als het donker is."