Jazzgitarist John Abercrombie overleden

Abercrombie was bekend voor zijn zachte, maar intense stijl en als leider van succesvolle jazzbands. De opnames met het Gateway-trio, dat naast hem uit percussionist Jack DeJohnette en bassist Dave Holland bestond, vomde een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Abercrombie was afkomstig uit Port Chester, New York, en studeerde aan het Berklee College of Music in Boston.

Bij Abercrombie ging het steeds om harmonieus en flexibel spel met andere muzikanten, zei pianist Marc Copland, die bijna 50 jaar lang optrad met Abercrombie, in de krant Ottawa Citizen. "Net zoals zijn muziek zocht John nooit de schijnwerpers op, hij probeerde gewoon de best mogelijke muziek te maken", zei Copland. Zijn omvangrijk werk aan opnames zal bestudeerd worden zolang mensen de jazzgitaar bespelen, klinkt het bij ECM.