Kind en Gezin: "Leun gerust op de mensen om je heen, dat maakt je geen slechte ouder"

Ouders vragen in de eerste weken en maanden na de geboorte van een nieuwe spruit te weinig hulp en ondersteuning aan vrienden of familie. Ze zijn bang dat het dan zou lijken alsof ze het ouderschap niet aankunnen. Vrienden en familie willen nochtans vaak helpen, schrijft Kind en Gezin: "maar ze willen zich ook niet opdringen".

"Het loopt niet altijd perfect, bij niemand"

"Ouders worstelen vaak met hoge verwachtingen en sociale druk om perfectie na te streven. Dat leggen ze zichzelf vaak op. Maar niet alles verloopt nu eenmaal altijd van een leien dakje en het is belangrijk dat dat bespreekbaar is," zegt verpleegkundige Evelyn De Mets van Kind en Gezin.

"Het loopt niet altijd perfect. Bij niemand. En je moet het ook niet alleen doen. Leun gerust op de mensen om je heen. Dat maakt je geen slechte ouder," besluit Kind en Gezin. De Kraamkaartjes sluiten aan bij andere campagnes van het Vlaamse overheidsagentschap die realistisch ouderschap in de kijker zetten.

Kersverse ouders blijken het moeilijk te vinden om toe te geven dat ze niet altijd op een roze wolk zitten, maar een ondersteunend netwerk voor de ouders kan een aantal problemen van de baan schuiven. Zo kunnen postnatale depressies voorkomen of toch eerder opgemerkt worden.

"Terwijl jij lekker rust, maak ik voor jou iets wat je zeker lust"

Familie, vrienden en ouders kunnen de Kraamkaartjes gratis bestellen via de website van Kind en Gezin. De cadeaukaartjes zijn kleurrijk en hebben boodschappen in de aard van "terwijl jij lekker rust, maak ik voor jou iets wat je zeker lust" of "maak jij het lijstje, ik maak het reisje". Die laatste boodschap wordt dan bijvoorbeeld vergezeld met een tekening van een boodschappentas.

Kind en Gezin moedigt ouders en hun omgeving ook aan om hun ervaringen op sociale media te delen met de hashtags #kindengezin, #kraamkaartjes en #realparenting.