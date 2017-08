Niet enkel passagiers zijn slachtoffers van staking op Brussels Airport

Wat met de luchtvaartmaatschappijen?

Tijdens een staking gaan mensen meteen aankloppen met hun vragen bij de luchtvaartmaatschappij waar ze mee vliegen. Dat ondervond ook Brussels Airlines. “We hebben niet echt klachten binnengekregen van passagiers. Wel veel vragen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Zo kregen we de vraag van iemand die momenteel op een cruiseschip verblijft en zijn bagage nog niet heeft ontvangen. Nu proberen we een oplossing hiervoor te vinden, door te bekijken in welke havens het schip halt houdt. Van zodra we dit weten, vliegt de bagage meteen mee naar de desbetreffende haven”, ”, zegt Geert Sciot van Brussels Airlines.

“We geven nu voorrang aan intercontinentale vluchten en vakantievluchten. Mensen die in een ander continent verblijven zoals bijvoorbeeld Afrika, hebben daar niet dezelfde faciliteiten als wij kennen. Daarom is het belangrijk dat ze hun bagage zo snel mogelijk krijgen. Ook vakantiebestemmingen krijgen voorrang, want mensen die op vakantie verblijven met kinderen waar het dertig graden is, hebben ook nood aan hun bagage”, zegt Sciot nog.

Het is niet makkelijk voor de luchtvaartmaatschappij om alles te coördineren, want niet enkel bagages komen later aan bij de mensen, ook vrachtladingen. “Net als bij de bagages voor passagiers, bekijken we wat prioritair is en wat niet. De spullen die snel naar een bepaalde bestemming moeten, zoals bijvoorbeeld medische goederen, krijgen voorrang”, zegt Sciot.

Sciot zegt ook dat ze kunnen rekenen op hulp van andere luchtvaartmaatschappijen die hen helpen om bagages zo snel mogelijk bij de mensen te bezorgen. Het gaat enkel om luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van International Air Transport Association (IATA), dit is een handelsorganisatie die een goede samenwerking garandeert tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. De samenwerking moet zorgen voor veilige, betrouwbare luchtvaartdiensten en economische voordelen.