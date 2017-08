Oppassen voor oplichters op snelwegparkings

Volgens de federale wegpolitie gebruiken de daders vaak dezelfde werkwijze. Mensen die tanken langs de autosnelweg worden in het Engels aangesproken door een man die zegt dat hij het slachtoffer is van een diefstal waarbij zijn portefeuille en gsm zijn gestolen. Hij toont daarbij ook zijn wagen, die iets verder geparkeerd staat, waar vaak achteraan een kind in zit.

Daarna vraagt de dader om geld, zodat hij kan doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Wanneer hierop wordt ingegaan, probeert de dader nog meer geld te ontvangen, door onder meer voor te stellen om samen naar een andere geldautomaat te rijden. De dader geeft dan een visitekaartje van een nepfirma, met daarop valse gegevens, of een nepjuweel. Ze beloven het geld terug te storten zodra ze in het Verenigd Koninkrijk zijn. Zo hebben ze enkele dagen de tijd, voor het slachtoffer beseft dat hij zijn geld niet meer zal ontvangen.