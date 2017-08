Prinses Eugenie over Netflix-serie "The crown": "Het verhaal is prachtig, ik voel trots"

"The crown" van producer Peter Morgan is een heus kijkcijferkanon op Netflix. De prestigieuze en peperdure reeks is in december aan zijn tweede seizoen toe. "The crown" belicht het leven en de regering van de Britse koningin Elizabeth II en gaf zelfs "Game of thrones" het nakijken bij de Golden Globes. "The crown" werd uitgeroepen tot beste drama en Claire Foy - die schittert als de jonge Queen - werd beste actrice.

Dé vraag natuurlijk is of iemand van de Britse koninklijke familie eigenlijk al de serie heeft gezien, én wat ze ervan vinden. Volgens bepaalde bronnen zou de Queen zelf al voor de buis gehangen hebben én de serie hebben goedgekeurd. Maar dat is nooit bevestigd door het hof. De Britse prinses Eugenie echter laat zich nu voor het eerst enthousiast uit over "The crown". "Het is prachtig verfilmd. De muziek is schitterend en het verhaal prachtig. Je voelt je heel trots als je het ziet. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar zo voelde ik me toen ik een paar afleveringen volgde", vertelt ze aan het magazine Hello.



Netflix plant meerdere seizoenen van "The crown" en het is dus niet ondenkbaar dat de kleinkinderen van de Queen prominent in beeld zullen komen. Eugenie zou het leuk vinden als de "best coole" Kate Beckinsale (foto hieronder) haar zou vertolken.