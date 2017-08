"Mensen die met Brussels Airlines reizen mogen terug alle bagage meebrengen om in te checken", zegt woordvoerder Geert Sciot van Brussels Airlines vanavond. Eerder op de dag vroeg de vliegtuigmaatschappij nog om - in de nasleep van de staking bij bagagebehandelaar Swissport die vanochtend afliep - enkel met handbagage naar Brussels Airport te komen. Vanaf morgen zal ook het transport van cargo weer worden verzorgd door Brussels Airlines. Het vrachtvervoer was sinds het uitbreken van de spontane staking stilgelegd. Gisteren heeft Brussels Airlines door de staking bij de bagagisten van Swissport 26 vluchten moeten annuleren, 200 van de Brussels Airlines-vluchten op de stakingsdag hadden vertraging. "Waren er vanmorgen nog vertragingen van een half uur, tegen vanavond waren er nog vervolgvertragingen van circa twintig minuten", aldus Sciot.

Achtergebleven bagage

Alle aandacht gaat inmiddels naar het terugbezorgen van de achtergebleven valiezen naar de plaats die de passagiers hebben opgegeven. In totaal waren zo'n 15.000 stuks achtergebleven. "Gisteren zijn een zestigtal vrijwilligers van ons personeel in de bres gesprongen om toch een aantal vluchten te helpen laden en lossen. Vandaag hebben we zelfs een vlucht van Brussels Airport naar Parijs gehad met alleen maar koffers aan boord van Afrikareizigers", aldus de woordvoerder. Hij schat dat de helft van de achtergebleven koffers van klanten van Brussels Airlines intussen onderweg is naar de klanten, dat zou dan om zo'n 3.000 koffers gaan. Blijven er 3.000 andere over die in de komende uren hun eigenaars, via de lucht of via de weg, zullen nareizen.

Ook vandaag hinder

De staking van Swissport van gisteren veroorzaakte ook vandaag nog hinder op Brussels Airport. "Vanochtend waren de werknemers nog steeds niet aan het werk, waardoor de ochtendpiek zwaar was verstoord", zegt woordvoerder Nathalie Van Impe. "Die vertragingen hadden ook gevolgen voor de rest van de dag. Als een vlucht hier later vertrekt, dan gaat die ook later terugkomen en ook weer later vertrekken." Concreet ging het om vertragingen van gemiddeld 45 minuten. En ook de bagageafhandeling zelf liep vandaag nog niet van een leien dakje. "Ook daar waren er nog een hele dag verstoringen merkbaar."

Morgen weer normaal

Brussels Airport verwacht dat het vliegverkeer morgen weer zo goed als normaal zal verlopen. In principe kunnen passagiers dan ook opnieuw reizen met ruimbagage. Tot nu werd aangeraden om enkel handbagage mee te brengen. Wie nog bagage moet recupereren, krijgt de raad om een dossier aan te maken bij Swissport en daarna te wachten op een seintje. Het heeft geen zin om op eigen houtje naar de luchthaven te komen.

Staking

Gisteren legden de werknemers van bagageafhandelaar Swissport spontaan het werk neer. Ze vonden dat er te weinig personeel was om de bagage van alle vluchten in en uit te laden. Gisterenavond kwamen de vakbonden en de directie tot een voorakkoord.

"Het zijn zeer moeilijke en scherpe discussies geweest", zegt Kurt Callaerts van ACV Transom in "De ochtend" op Radio 1. "Dit gaat over frustraties van jaren, onder meer over onderbezetting. Het is moeilijk geweest om de medewerkers te overtuigen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Maar uiteraard kan je nooit voor iedereen goed doen." Het personeel is opnieuw aan de slag, maar volgens Callaerts heeft de directie van Swissport nu een grote verantwoordelijkheid. "De directie blinkt niet uit in het nakomen van afspraken en heeft de voorbije maanden vaak het hoofd in het zand gestoken. We hopen dat ze nu eindelijk luisteren naar de vakbondsafgevaardigden. Er is een hele lijst van problemen die structureel aangepakt moeten worden."