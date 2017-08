Steeds meer games voor smartphones

Meer dan de helft van de Vlamingen speelt maandelijks minstens één game op eender welk apparaat. Dat blijkt uit een studie van het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (Imec), dat 2.000 Vlamingen ondervroeg in 2016. Gamen is vooral populair bij de jongere generatie. Maar opvallend is dat ook een derde van de vijftigplussers maandelijks digitale games speelt.

Game-industrie

Dit betekent echter niet dat de gaming-industrie het minder goed doet. Newzoo, dat marktonderzoek naar de global gaming-industrie verricht, voorspelt dat wereldwijd de totale markt tussen 2016 en 2020 zal toenemen met 6,2 procent. Dit jaar bedraagt de omzet zo’n 100 miljard euro. In 2020 zou daar nog eens 20 miljard bij komen. De omzet van de game-industrie is daarmee groter dan die van de film- en muziekindustrie tezamen.

Maar ook in België doet de game-industrie het niet slecht. Hoewel deze industrie nog jong is in België, zijn er vandaag zo’n 80 bedrijven verspreid over ons land. Bovendien is er sprake van een bloei wegens het internationale succes. Zo kende de Belgische game-industrie in 2014 een omzet van zo’n 45 miljoen euro. Dat is 6 procent meer dan in 2012. En ook voor de toekomst wordt een stijging verwacht.