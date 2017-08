Vanille-ijs binnenkort onbetaalbaar?

Madagaskar produceert 80 procent van de wereldwijde vanille. In maart raasde een cycloon door het land. De storm maakte een half miljoen mensen dakloos. Sindsdien is de prijs voor vanille gestegen met meer dan 500 euro per kilogram. De prijs ligt nu 10 keer hoger dan een aantal jaar geleden. Een kilo vanille is nu zelfs duurder dan een kilo zilver.



De Londense ijsketen Oddono heeft intussen maatregelen genomen en vanille van haar menu geschrapt, dat meldt The Financial Times. In hun winkels hangt uit “Helaas hebben we geen vanille-ijs meer op voorraad.” De ijsketen wacht op een nieuwe oogst om vanille-ijs weer te kunnen verkopen.

"2 tot 3 jaar geleden betaalde je 20 tot 30 euro voor een kilogram vanille, nu betaal je 600 tot 800 euro,” zegt Sofie Peeters van Glacio.



Ook in België een tekort

In België wordt nog geen vanille-ijs van het menu geschrapt, maar ook bij ons is het tekort voelbaar. “Er zijn leveringsproblemen. Er wordt minder geleverd dan er vraag naar is,” zegt Sofie Peeters van Glacio, die onder andere het merk IJsboerke verkopen. “Het gaat een uitdaging zijn om aan de vraag van al onze klanten te blijven voldoen, vooral omdat wij ook produceren voor export.”



Het tekort aan vanille heeft niet enkel gevolgen voor de levertermijn maar ook voor de prijs. “Er is een enorme prijsstijging. Twee tot drie jaar geleden betaalde je twintig tot dertig euro voor een kilogram vanille, nu betaal je zeshonderd tot achthonderd euro voor een kilogram,” aldus Sofie.



Het IJsboerke houdt hun recept voor vanille-ijs ongewijzigd. Maar Glacio bekijkt wel telkens met hun klanten welke alternatieven ze kunnen vinden voor het tekort en de prijsstijging. Ze beslissen samen of ze met andere natuurlijke extracten werken of eventueel met een kleinere hoeveelheid vanille.



Niet alleen het ingrediënt vanille is duurder geworden ook de prijs van room is sterk gestegen. “Room is op enkele maanden tijd twee tot drie keer duurder geworden,” weet Peeters. Glacio gaat nu samenzitten met de supermarkten en bekijken hoe ze hiervoor een oplossing kunnen vinden.

Boeren Madagaskar klagen niet