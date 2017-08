Goedkoop vliegen? Iemand betaalt de prijs

In een sector waar passagiers vaak voor een prikje naar overal ter wereld vliegen, betaalt iemand de prijs. En de werknemers van de afhandelingsbedrijven zijn ervan overtuigd dat zij de spreekwoordelijke dupe zijn. Vakbonden klagen over een te hoge werkdruk, lage vergoedingen en slecht materieel. De luchtvaartmaatschappijen die klant zijn, hekelen op hun beurt de slechte service in Brussel.

Bodemprijzen

Vijf jaar geleden brak in Zaventem onder de toenmalige afhandelaars een strijd los om de grootste te zijn. Belangrijk daarvoor was het binnenhalen van het contract met Brussels Airlines, de luchtvaartmaatschappij die daar zijn thuisbasis heeft. In die strijd zakten de offertes voor dienstenlevering naar bodemprijzen. Om toch maar wat marge te halen op die bagage-activiteiten, probeerden managers te besparen op vaste kosten. Investeringen in rollend materieel uitstellen, het aantal werknemers per ploeg verminderen die vliegtuigen afhandelen, minder vaste arbeidscontracten afsluiten…

Tot op vandaag betalen de passagiers daar een prijs voor want de stakingsbereidheid bij de afhandelaars is groot. Frustratie uit zich snel in stakingen, en soms zelfs, zoals gisteren, in wilde stakingen. De werkdruk bij de afhandelingsbedrijven ligt inderdaad hoog. Koffers in- en uitladen is een fysiek zware arbeid en ondanks de flexibele uren zijn de vergoedingen bescheiden. In zekere zin zijn deze arbeiders vandaag ook het slachtoffer van fouten door hun oversten uit het verleden.

Aan de andere kant zijn de luchtvaartmaatschappijen niet altijd te spreken over de kwaliteit van het werk door de afhandelaars. Bovendien vormt de sociale achtergrond van veel arbeiders in Brussel een uitdaging. Er heerst een hoge afwezigheidsgraad, er zijn veel spontane werkonderbrekingen en in de weken van de ramadan ligt de efficiëntie lager. Kortom, een gebrek aan werkethos fluisteren enkele managers.